19 Декабря 2022
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Общество В России
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С января техосмотр легкового автомобиля в России подорожает на 57%, - "Ъ"

Процедура техосмотра легкового автомобиля в России с 1 января 2023 года подорожает в среднем на 57%, подсчитал "Коммерсантъ".

Издание напоминает, что с октября начал действовать приказ Федеральной антимонопольной службы по расчету предельных тарифов на ТО, которые устанавливают для каждого региона местные власти. Регион запрашивает у операторов сведения о расходах, рассчитывая показатель для следующего года. Если данные присылают менее половины действующих на рынке компаний, чиновники индексируют тариф на уровень инфляции.

Газета провела анализ документов по 45 регионам. Он показывает, что в среднем цены вырастут на 57% для ТО легковой машины. При этом большинство регионов подняли тариф до 913 рублей.

По данным издания, тарифы для легковых машин вырастут значительнее всего в Орловской (в три раза), Омской (в 2,4 раза), Оренбургской (в 1,9 раза) областях, Хакасии (в два раза). Меньше всего цены поднимут в Приморье (на 3,9%) и Мурманской области (на 6%). Самый дорогой тариф ТО планируется установить в Петербурге — 1540 рублей.

Напомним, с 1 сентября в России вступили в силу новые правила проведения техосмотра для легковых автомобилей. Так, эксперты по ТО перестанут контролировать незначительное подтекание масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспортного средства, уровень шума выхлопной системы, правильность установки номеров, работу штатного противоугонного устройства, подачу стеклоомывателем жидкости на лобовое стекло, коррозию элементов тормозной системы и наличие повреждений тормозных трубопроводов.

Теги: техосмотр, легковой автомобиль



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