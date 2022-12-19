Аэропорт Челябинска закрыли для обработки взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Челябинска из-за неблагоприятных метеоусловий задерживается вылет десяти рейсов, передает корреспондент Накануне.RU.

По данным онлайн-табло, задерживается вылет рейсов в Ханты-Мансийск, Москву, Санкт-Петербург и Сургут. Задержка составляет от двух до пяти часов. Также ожидается прибытие рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга. Задержка составляет более 2 часов.

Аэропорт закрыт до 10.30 для обработки взлетно-посадочной полосы в связи с метеоусловиями. Пассажиров просят уточнять актуальное время вылет на онлайн-табло. "Обращаем внимание пассажиров рейса ИН 1283, следующего на Сургут, время вылета по техническим причинам перенесено на 12:10", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

Добавим, в Челябинске, по данным гисметео, температура составляет 1 градус выше нуля.