19 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: nakanune.ru

В Совфеде оценили соглашение ЕС по углеродному рынку

Вице-спикер Константин Косачев в своем Telegram-канале высказался о том, каким является для России соглашение ЕС по углеродному рынку.

"По информации Европарламента, страны Евросоюза одобрили соглашение о поддержке углеродного рынка. При этом для России соглашение ЕС по поддержке углеродного рынка является дискриминационным. Так, в европейских расчетах неверно учитывается вклад леса в поглощение парниковых газов: российские леса, которые называют "легкими планеты", якобы поглощают всего лишь 25% от всех выбросов в стране. В совокупности это соглашение явно противоречит международному праву", - написал Косачев.

Ранее сообщалось, что Европейский совет и Европарламент достигли предварительного соглашения по пакету законопроектов, касающемуся очередного сокращения уровня вредных выбросов в атмосферу. Пакет документов должен обеспечить реализацию цели ЕС по сокращению выбросов парниковых газов на 55% к 2030 г. В него вошли законопроекты о торговле квотами на выбросы, создании Общественного климатического фонда, а также усилении фондов инновации и модернизации.

Теги: Константин Косачев, соглашение, газ, ЕС



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