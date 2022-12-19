19 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: banks43.ru

Центробанк повысил комиссию за трансграничные переводы через СБП

В России комиссия для банков - участников Системы быстрых платежей (СБП) при отправлении трансграничного денежного перевода физическими лицами в пользу физических лиц с 19 декабря составит 6 руб.

Соответствующее решение ранее регулятор. В настоящее время комиссия составляет 3 руб. для банка-отправителя и банка-получателя.

Согласно решению ЦБ РФ, тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика составит 6 руб. вне зависимости от суммы перевода. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 руб. При этом тариф за направление клиентом запросов информации о получателе средств также составит 0 руб.

Как отмечает регулятор, зачисляющие перевод человеку, не смогут брать с него комиссию и для конечного получателя денег трансграничные переводы в СБП будут бесплатными. Однако, комиссии для граждан за отправление таких переводов будут устанавливаться банками плательщика с учетом их тарифной политики, а также рыночной практики, сообщает ТАСС.

Теги: ЦБ РФ, банки, СПБ



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