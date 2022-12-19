АКОРТ: торговля заменила каждый седьмой западный бренд на полке

Продуктовой торговле в России пришлось заменить на магазинных полках каждый седьмой бренд после ухода иностранных корпораций.

Как сообщили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), больше всего наименований освежили в категориях газированных напитков, бытовой химии и готовых завтраков, а также макаронных и кондитерских изделий. Марки ушедших производителей ритейлеры меняли, как правило, на отечественные.

Похожая ситуация отмечается и в непродуктовом секторе, отметили в АКИТ. По итогам 2022 года общий уровень ротации брендов в торговых сетях составит примерно 15–16%.

По словам экспертов, перед отечественными ритейлерами и производителями стоит непростая задача продвижения российских продуктов под торговыми марками, которые не знакомы россиянам.

Самым заметный уход брендов стал в категориях автомобилей и запчастей, бытовой техники и электроники, одежды, а также в товарах повседневного спроса и гигиены, сообщают "Известия".