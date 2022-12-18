18 Декабря 2022
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Фото: kremlin.ru

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск (сил) в районах проведения Специальной военной операции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ.

Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне Специальной военной операции. На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач.

На пункте управления группировкой Сергей Шойгу заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск на операционных направлениях.

Особое внимание в ходе заслушивания командующих Министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.

Теги: Сергей Шойгу, спецоперация, Минобороны



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