18 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Власти Молдавии заявили о независимости от российского газа

Молдавия прекратила быть зависимой от российского газа. Соответствующее заявление молдавский вице-премьер Андрей Спыну в своем telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"Впервые в истории нашей страны правый берег не будет потреблять газ, поставляемый "Газпромом". С прошлого года мы обещали сделать оговорки и найти альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Мне это удалось", - заявил политик.

За декабрь компания "Энергоком" продаст Молдовагазу 100 млн кубометров газа по средней цене $1108,61. Эта цена включает в себя все затраты: затраты на закупку газа, транспортные расходы и затраты на хранение, понесенные "Энергокомом".

Спыну заявил, что власти продолжают наращивать запасы газа и в ближайшие месяцы, а также пообещал гражданам, что для них цены на газ не вырастут.

"Важно отметить, что после этого решения тариф не изменится. Граждане по-прежнему получат поддержку в счете, и мы хорошо справимся с этой зимой", - написал политик.

При этом РИА "Новости" со ссылкой на решение комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщают о грядущем росте цен тарифов ЖКХ в Молдавии.

"Руководство Молдавии обязало Национальное агентство по урегулированию в энергетике (НАРЭ) пересмотреть тарифы на свет и тепло в связи с повышением стоимости природного газа, отмечается в решении Комиссии по чрезвычайным ситуациям (КЧС), опубликованного на сайте правительства", - говорится в сообщении.

Теги: Газпром, Молдавия, газ



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