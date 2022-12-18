Папа Римский Франциск назвал конфликт на Украине "мировой войной"

Папа Римский Франциск считает, что конфликт на Украине является "мировой войной" и не завершится в ближайшее время. Такую точку зрения он изложил в опубликованном в воскресенье интервью испанской газете ABC, сообщает ТАСС.

"Сейчас [президент Украины] Владимир Зеленский в третий раз направляет ко мне одного из своих религиозных советников, - сообщил понтифик. - Я на связи, принимаю, помогаю".

"Я не вижу конца [конфликта] в краткосрочной перспективе, потому что это мировая война", - отметил он. "Уже несколько рук вовлечено в войну, - полагает Франциск. - Есть много интересов"