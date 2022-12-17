Минцифры предупредило о массовых кражах аккаунтов в Telegram

Пользователи Telegram 17 декабря столкнулись с массовыми попытками кражи их аккаунтов, сообщает Минцифры РФ.

В Telegram-канале ведомства приводится примерная схема, по которой действуют злоумышленники. Так, пользователю может прийти сообщение от одного из его контактов об отправлении подарка — подписки на Telegram Premium.

Владелец аккаунта нажимает на кнопку из сообщения, после чего ему приходит код авторизации для якобы активации премиум-подписки. Когда пользователь вводит код, его аккаунт тут же открывается у злоумышленника на компьютере.

Ведомство напоминает, что аккаунт будет в безопасности, если в нем включена двухфакторная аутентификация. В этом случае даже после ввода кода злоумышленникам нужно будет ввести пароль, который знает только владелец аккаунта.

Напомним, в июне состоялся официальный запуск платной подписки Telegram Premium. Она включает в себя удвоенные лимиты, загрузку файлов до 4 Гб, более высокую скорость загрузки, конвертацию голосовых сообщений в текст, отсутствие рекламы, уникальные реакции, премиальные стикеры, расширенное управление диалогами.