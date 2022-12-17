Изменений срока военной службы по призыву не планируется, - военком Московской области

Военный комиссар Московской области полковник Алексей Астахов прокомментировал информацию об увеличении сроков службы в армии по призыву.

Он отметил, что срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, сейчас составляет один год.

В настоящее время каких-либо изменений законодательства РФ по этой теме Минобороны не предлагается, подчеркнул Астахов. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Сети разошлось видео, на котором военный комиссар Дмитрова, Талдома и Дубны Михаил Фотин говорит, что весной 2023 года срок службы для срочников увеличится до полутора лет, а осенью - до двух лет. Заявление военком сделал в эфире "Дмитров ТВ".

Позднее видео было удалено, а сам Фотин заявил, что оно было снято два года назад, пишет Baza. От каких-либо дальнейших комментариев он отказался.