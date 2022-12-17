Подмосковный военком анонсировал возврат к двухлетней срочной службе в следующем году

Военный комиссар Дмитрова, Талдома и Дубны Михаил Фотин заявил, что в следующем году срок службы для срочников увеличится до полутора лет, а затем - до двух лет.

"Граждане, призванные весной, будут служить полтора года, а призванные осенью 2023 года будут служить уже два года",— сказал военный комиссар в эфире "Дмитров ТВ".

По словам военкома, это логичное решение, поскольку "наши северные соседи вступают в НАТО".

Официально Минобороны об изменении сроков службы по призыву не сообщало. В ноябре сообщалось, что идея депутатов и сенаторов России увеличить срок службы в армии по призыву с года до двух не получила поддержки ни в Администрации президента, ни в Министерстве обороны.

Ранее парламентарии высказали разные точки зрения на вопрос. Так, депутат Михаил Шеремет, сенаторы Виктор Бондарев и Владимир Джабаров считают, что инициатива об увеличении срочной службы до двух лет может быть одобрена. Сенатор Андрей Клишас сомневается в эффективности этой меры.