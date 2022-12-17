Планы по дальнейшей работе "Союз МС-22" обсудят на совещании в конце декабря

Совещание по дальнейшим планам работы экипажа корабля "Союз МС-22" с неисправной системой охлаждения, пристыкованного к МКС, пройдет в конце декабря, сообщает Роскосмос.

В пресс-службе корпорации отметили, что специалисты подмосковного Центра управления полетами постоянно контролируют и анализируют функционирование систем российского сегмента МКС и корабля "Союз МС-22".

Температура в жилом объеме корабля (спускаемом аппарате и бытовом отсеке) и его приборно-агрегатном отсеке находится в заданных пределах — около +30 градусов Цельсия. Проведенные тесты систем корабля показывают, что других неисправностей в нем нет.

На космодроме Байконур продолжается подготовка к запуску корабля "Союз МС-23". При необходимости, она может быть ускорена для его отправки на МКС в более ранние сроки, заявили в Роскосмосе.

Напомним, на корабле "Союз МС-22", пристыкованном к МКС, 15 декабря произошло повреждение внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. По данным Роскосмоса, экипаж доложил о срабатывании сигнализатора системы диагностики корабля, свидетельствующего о падении давления в системе охлаждения. После этого было принято решение отменить запланированный ранее выход в открытый космос космонавтов Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.