Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол

Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, купол должен защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут дроны. "В дальнейшем будет серьезнее", - добавил Рогов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и призвать его согласовать план обеспечения безопасности для крупнейшего в Европе ядерного реактора на Запорожской АЭС.