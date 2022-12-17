17 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Dmytro Smolyenko / Future Publishing via Getty Images

Над хранилищем ядерных отходов на ЗАЭС начали возводить защитный купол

Над хранилищем отработанных ядерных отходов на Запорожской АЭС начали монтировать защитный купол. Об этом сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, купол должен защитить от осколков снарядов и самодельных взрывных устройств, которые несут дроны. "В дальнейшем будет серьезнее", - добавил Рогов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что собирается поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным и призвать его согласовать план обеспечения безопасности для крупнейшего в Европе ядерного реактора на Запорожской АЭС.

Теги: заэс, купол, хранилище ядерных отходов



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