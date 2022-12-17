В аэропортах Москвы из-за снегопада задержаны и отменены почти 40 рейсов

Двадцать рейсов задержаны в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" из-за сильного снегопада, еще 17 отменены, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание".

Уже в ближайшее время в столице ожидаются ветер, снежные заносы и метель. В воскресенье ожидается еще более сложная ситуация, поскольку снегопад усилится.

Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, в понедельник высота снежных сугробов в Москве может достичь рекордного показателя 1941 года - из-за обильных осадков в выходные сугробы прирастут более чем на 10 см при высоте в 22 см сейчас.

12 декабря в Москве в результате сильного дождя, который начался после снегопада, возникли подтопления в некоторых районах. За ночь местами выпало более 50% месячной нормы осадков.