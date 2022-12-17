Зеленский признал, что его призывают начать переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому телеканалу LCI заявил, что его призывают начать переговорный процесс с Россией.

При этом Зеленский добавил, что не видит "предмета для разговора".

"Он (Владимир Путин – прим.) хочет мира, который соответствовал бы его видению вещей, но наше видение совершенно разное", - цитирует его РИА Новости.

Зеленский также не считает, что диалог президента Франции Эммануэля Макрона с лидером РФ Владимиром Путиным может принести результаты.

Ранее президент Украины заявил в интервью журналу Economist, что отвод российских войск к границам 1991 года является основным условием для завершения боевых действий на Украине дипломатическим путем.