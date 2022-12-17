Путин в объединенном штабе войск заслушал предложения по ходу СВО

В пятницу в течение всего дня президент РФ Владимир Путин работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО. Путин также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.