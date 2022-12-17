17 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: kremlin.ru

Путин в объединенном штабе войск заслушал предложения по ходу СВО

В пятницу в течение всего дня президент РФ Владимир Путин работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО. Путин также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

президент РФ Владимир Путин(2022)|Фото: kremlin.ru

Путин В ходе посещения объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО(2022)|Фото: kremlin.ru

В мероприятиях приняли участие в том числе министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, командующий группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин.

Министр обороны Сергей Шойгу, командующий объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин(2022)|Фото: kremlin.ru

Теги: путин, сво, объединенный штаб родов войск



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