Число жителей стран Западной и Центральной Африки находящихся на грани голода достигнет 48 миллионов человек

Число жителей стран Западной и Центральной Африки, которые будут испытывать недостаток продовольствия, достигнет к середине 2023 года 48 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Согласно подсчетам ООН, этот показатель является максимальным за всю современную историю региона.

На текущий день в Западной и Центральной Африке нехватку продуктов питания испытывают 35 млн человек, или 8% населения. Эксперты Всемирной продовольственной программы отмечают, что среди стран этого региона в наиболее тяжелой ситуации с обеспечением продовольствием сейчас оказались Мали, Буркина-Фасо и Нигерия.