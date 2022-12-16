16 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Пресс-служба РМК

Челябинский губернатор призвал промышленников вкладывать деньги в развитие региона и помогать армии

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал промышленников не выводить средства из страны, а вкладывать их в развитие региона. Об этом глава региона заявил на объединенном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы области.

"Не забывайте реализовывать социальные проекты, проекты благоустройства, сейчас мы одним фронтом должны параллельно решать все эти задачи. Не время сейчас собирать дивиденды, особенно выводить их за границу. Надо вкладываться в свой регион, в свою страну, в своих людей. Это главный посыл, который хочу сегодня донести до вас", - подчеркнул губернатор.

Также глава региона призвал промышленников помогать армии.

Теги: Алексей Текслер, армия, промышленность, бизнес,



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