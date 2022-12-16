Якушев высоко оценил развитие Зауралья как по федеральным, так и региональным программам

Уральский полпред Владимир Якушев в компании замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никиты Стасишина и губернатора Курганской области Вадима Шумкова изучил развитие Кургана, погуляв по его улицам, а также осмотрели новые инфраструктурные объекты столицы области.

Первой точкой маршрута стал динамично развивающийся жилой массив Заозёрный. В микрорайоне реализуется крупный проект комплексного развития территорий. Активно строится новое жильё. Якушев и Стасишин также осмотрели курганский Городской сад, Центральный парк культуры и отдыха, набережную и бывший стадион "Локомотив", на месте которого практически построен новый рекреационно-спортивный парк. Полпред подчеркнул, что обновление городских объектов благоустройства позволяет создать комфортную и безопасную среду и повысить качество жизни горожан.

Гости побывали в школе №11, где год назад завершился капитальный ремонт. Работы шли на средства, которые регион получил по соглашению с ЯНАО. По нацпроекту "Образование" в 2021 г. школа обновила компьютерное оборудование, а в 2022 г. на средства регионального бюджета было проведено благоустройство прилегающей территории.

Отдельным пунктом программы стало посещение инвестиционной площадки АО "ВА Курган". Предприятие занимает половину российского рынка по производству дроби. За 12 лет работы заказчиками завода стали более 1,3 тыс. предприятий металлургической, машиностроительной, авиационной, топливно-энергетической, строительной, железнодорожной и других отраслей российской промышленности. В августе была утверждена новая инвестиционная программа, направленная на техническое перевооружение предприятия и запуск нового производства по изготовлению мелкого и среднего литья. Сроки реализации проекта – до конца 2026 г. Объём инвестиций – более 700 млн руб. Планируется создать 56 рабочих мест. Якушев также вручил награды и поощрения полпреда жителям Курганской области.

"Курганская область хорошо двигается как по федеральным, так и региональным программам. Результаты впечатляют. Регион поступательно развивается: появляются рабочие места на производствах, растут доходы населения. Реализуются новые инфраструктурные проекты, а это всегда серьезное движение вперед, потому что с улучшением инфраструктуры развивается экономика и растёт качество жизни. Но самое главное, что эти изменения видят жители региона", - цитирует Якушева портал полпредства.

Стасишин добавил, что Зауралье активно участвует во всех федеральных программах, связанных с улучшением жилищной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Регион выполняет все взятые на себя обязательства, качественно и в срок реализует проекты.