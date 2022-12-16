Мединский назвал генерала Деникина "символом исторического примирения" в России

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский полагает, что генерал Антон Деникин является "одним из символов исторического примирения" России. Сегодня, в день 150-летия со дня рождения одного из самых известных деятелей Белого движения, Мединский возложил цветы на могилу Деникина, которая расположена на Старом Донском кладбище.

"Нам он (Деникин) известен как один из руководителей Белого движения, но при всем при этом он еще один из символов исторического примирения между красными и белыми, поскольку все знают позицию Деникина в эмиграции. Всем известно, как неоднократно обращались к нему немецкие нацисты с предложением возглавить, "одухотворить" <...> поход на Советский Союз, и как жестко, безапелляционно Деникин от этого отказывался, как он проклинал и называл предателями тех бывших белых царских офицеров, которые все-таки поддались соблазну этой борьбы с большевиками руками фашистов, и он действительно настоящий русский патриот", - цитирует ТАСС слова Мединского, сказанные журналистам.

По словам Мединского, юбилеи со дня рождения Деникина отмечаются многими любителями военной истории в России. Председатель РВИО обратил внимание на то, что прах военачальника и его супруги был перезахоронен на Донском кладбище, рядом с другими видными деятелями, идеологами Белого движения – философом Иваном Ильиным и генералом Владимиром Каппелем.

"Это все составная часть нашей единой и неразрывной истории, в которой нет хороших и плохих моментов и пустот, она одна <...>. Ее надо любить, ценить, делать из нее выводы", - заключил Мединский.

Прах Антона Деникина (1872-1947) до середины 2000-ых покоился в Америке, где и умер генерал, пока его не перезахоронили в некрополе Донского монастыря. В октябре 2005 г. прах генерала, его супруги, а также философа Ивана Ильина и его жены перезахоронили на Старом Донском кладбище в Москве.