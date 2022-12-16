16 Декабря 2022
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Общество В России Москва
Фото: Накануне.RU

Мединский назвал генерала Деникина "символом исторического примирения" в России

Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский полагает, что генерал Антон Деникин является "одним из символов исторического примирения" России. Сегодня, в день 150-летия со дня рождения одного из самых известных деятелей Белого движения, Мединский возложил цветы на могилу Деникина, которая расположена на Старом Донском кладбище.
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"Нам он (Деникин) известен как один из руководителей Белого движения, но при всем при этом он еще один из символов исторического примирения между красными и белыми, поскольку все знают позицию Деникина в эмиграции. Всем известно, как неоднократно обращались к нему немецкие нацисты с предложением возглавить, "одухотворить" <...> поход на Советский Союз, и как жестко, безапелляционно Деникин от этого отказывался, как он проклинал и называл предателями тех бывших белых царских офицеров, которые все-таки поддались соблазну этой борьбы с большевиками руками фашистов, и он действительно настоящий русский патриот", - цитирует ТАСС слова Мединского, сказанные журналистам.

По словам Мединского, юбилеи со дня рождения Деникина отмечаются многими любителями военной истории в России. Председатель РВИО обратил внимание на то, что прах военачальника и его супруги был перезахоронен на Донском кладбище, рядом с другими видными деятелями, идеологами Белого движения – философом Иваном Ильиным и генералом Владимиром Каппелем.

"Это все составная часть нашей единой и неразрывной истории, в которой нет хороших и плохих моментов и пустот, она одна <...>. Ее надо любить, ценить, делать из нее выводы", - заключил Мединский.

Прах Антона Деникина (1872-1947) до середины 2000-ых покоился в Америке, где и умер генерал, пока его не перезахоронили в некрополе Донского монастыря. В октябре 2005 г. прах генерала, его супруги, а также философа Ивана Ильина и его жены перезахоронили на Старом Донском кладбище в Москве.

Теги: Владимир Мединский, Антон Деникин, Старое Донское кладбище



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