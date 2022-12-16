16 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО
Фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В Волгоградской области в поле упал неизвестный летательный объект

В Волгоградской области в поле упал неизвестный летательный объект. Об этом сообщает местное издание V1 со ссылкой на фото и видео очевидцев.

По обломкам, найденным на месте падения, нельзя определить, что это за аппарат: ракета, беспилотник или что-то другое. На уцелевших обломках корпуса имеются надписи на русском.

В экстренных службах Еланского района Волгоградской области журналистам информацию о происшествии подтвердили, сообщив, что на месте уже находятся специалисты, передает РБК.

Место падения сейчас оцеплено.

Теги: волгоградская область, летательный объект, поле



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