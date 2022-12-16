Соловьев отказался от дебатов со Стрелковым

Телеведущий Владимир Соловьев отказался от дебатов с Игорем Стрелковым (Гиркиным), который ранее предложил провести их на "нейтральной территории".

Началось с того, что Соловьев нелестно высказался о Стрелкове, тот, вызывая обидчика на дебаты, также не стеснялся в выражениях. В итоге Соловьев в своей программе назвал Стрелкова "дурачком" и "ничтожеством".

Стрелков, который и раньше предполагал, что оппонент не примет вызов, написал, что не удивлен. "Мне нечего добавить к написанному ранее: Владимир Рудольфович — "резиновое изделие № 2". Впрочем, я в этом никогда и не сомневался", - заявил Стрелков.

К критике Соловьева присоединилась и Ксения Собчак, она назвала телеведущего "подлецом и трусом".

"Он же ни с кем не ходит [на дебаты], Соловьёв смелый только в своей студии, где он гостям микрофоны приглушает, если они у с ним спорить (помню, как удивилась этому чудесному приёму). Ещё и кидалово", - написала Собчак.