16 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Дельфинов и морских котиков запретят использовать для шоу

Дельфинов и морских котиков, подбрасывающих мячик, россияне могут перестать видеть на развлекательных мероприятиях. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении. Он устанавливает запрет на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях. 

Год назад идею поддержал президент России Владимир Путин. Необходимость закона вызвана событиями, связанными с "китовой тюрьмой", когда в 2018 году было обнаружено, что в бухте Средняя Приморского края в ужасных условиях содержалось 11 косаток и 90 белух. После вмешательства общественности, Генпрокуратуры и Следственного комитета РФ было выявлено, что лов морских млекопитающих осуществлялся с многочисленными нарушениями законодательства.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что стационарные и передвижные дельфинарии запрещены на территории 19 стран Европы. Использование дельфинов в развлекательных целях также запрещено примерно в 15 других стран мира. Потребность дельфинариев в млекопитающих способствует браконьерству, а в России многие виды редкие и исчезающие. Запрет на добычу (вылов) морских млекопитающих в культурно-просветительских целях приведет к закрытию возможностей пополнения дельфинариев и морских цирков.

Теги: дельфины, вылов, шоу



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