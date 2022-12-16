Рейтинговое агентство подтвердило высокий кредитный рейтинг компании "Атомстройкомплекс", изменив прогноз на "позитивный"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Атомстройкомплекс-строительство" (входит в структуру компании "Атомстройкомплекс") на уровне BBB+(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный. Кредитный рейтинг крупнейшего уральского застройщика обусловлен сильной рыночной позицией, очень сильным бизнес-профилем, очень низкой долговой нагрузкой, очень высокой оценкой обслуживания долга, сильной ликвидностью. Компания оптимизирует структуру и систему управления, а также наращивает объем портфеля текущего строительства, что повлияло на изменение прогноза по кредитному рейтингу. Объем текущего портфеля строительства составляет 353,5 тыс. кв. м.

"Мы строим во всех районах города жилье разного класса, в портфеле – квартиры площадью от 20 до 366 кв. м. Это и жилье массового спроса (функциональные студии и однокомнатные квартиры), и линейка квартир нишевого спроса (пентхаусы, двухуровневые квартиры, варианты с террасами и т.д.). Однако основу сбытового ядра традиционно составляют семейные квартиры с эффективными планировками – с кухней-гостиной, двумя или тремя спальнями, одна из которых – мастер-спальня, – говорит Данил Кузнецов, коммерческий директор компании "Атомстройкомплекс". – Мы практически исключаем коридоры как нефункциональное пространство, зато предусматриваем достаточную площадь комнат, проектируем в семейных квартирах по два санузла. Средняя площадь квартиры, продаваемой в "Атомстройкомплексе", больше, чем в среднем по рынку, а по функционалу наши "евродвушки" сопоставимы с трехкомнатными квартирам. При сохранении основных параметров базового продукта, мы активно развиваем опциональность: даем покупателям максимальную свободу в выборе комплектации квартир – в частности, возможность отказаться от стандартной отделки или напротив выбрать улучшенную, а также заказать меблировку и установку бытовой техники от застройщика. Такой подход к формированию портфеля предложений обеспечивает нам устойчивый покупательский интерес. Несмотря на снижение объемов продаж по итогам 2022 года на рынке в целом, "Атомстройкомплекс" увеличит свою рыночную долю относительно показателей 2021 года".

Сильная сторона компании – наличие собственной промышленной базы, высокие компетенции и полный объем ресурсов для выполнении проектных и подрядных работ. Помимо девелоперских проектов в рамках государственных контрактов "Атомстройкомплекс" ведет строительство объектов общей площадью 170,3 тыс. кв. м. – это стратегически важные для развития Екатеринбурга объекты социального назначения: школы, детские сады, медицинские учреждения и т.д. Компания нацелена на комплексное развитие городской среды и вносит существенный вклад в создание современной инфраструктуры в Екатеринбурге.