16 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Песков: Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим интересом ознакомятся с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Песков назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом, чей талант был всегда востребован, "особенно в таких острых ситуациях".

"Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было", — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Киссинджер в статье для The Spectator рассказал о своем видении урегулирования конфликта между Россией и Украиной и в целом противостояния между Россией и Западом.

К примеру, Киссинджер пишет, что в мае прошлого года предлагал зафиксировать "линию прекращения огня" вдоль границ, существовавших до 24 февраля этого года. Экс-госсекретарь полагает, что Россия в результате переговоров должна отойти на позиции до 24 февраля. Оставшаяся территория (включая Крым), ранее входившая в состав Украины, "может стать предметом переговоров после прекращения огня".

Теги: песков, киссинджер, украина



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