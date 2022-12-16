Песков: Кремль с большим интересом ознакомится с идеями Киссинджера по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле с большим интересом ознакомятся с идеями бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

Песков назвал Киссинджера талантливым и опытным экспертом, чей талант был всегда востребован, "особенно в таких острых ситуациях".

"Мы с большим интересом ознакомимся с этим материалом. Пока, к сожалению, возможности такой не было", — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Ранее Киссинджер в статье для The Spectator рассказал о своем видении урегулирования конфликта между Россией и Украиной и в целом противостояния между Россией и Западом.

К примеру, Киссинджер пишет, что в мае прошлого года предлагал зафиксировать "линию прекращения огня" вдоль границ, существовавших до 24 февраля этого года. Экс-госсекретарь полагает, что Россия в результате переговоров должна отойти на позиции до 24 февраля. Оставшаяся территория (включая Крым), ранее входившая в состав Украины, "может стать предметом переговоров после прекращения огня".