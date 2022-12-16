Главе СКР доложит о расследование дела по факту нападения осужденного на конвоиров в суде на Южном Урале

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СКР по Челябинской области Петру Решетникову предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения осужденного на двух сотрудников полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что днем 15 декабря мужчине вынесли приговор за убийство. После его оглашения осужденный металлическим предметом нанес ранения двум сотрудникам полиции, осуществлявшим конвоирование, и выбежал из суда. Он был задержан после применения сотрудником полиции табельного оружия.

Сотрудникам полиции оказана медицинская помощь. Один из них госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась нападавшему.

Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и побег из-под стражи.