В "Роснефти" не стали комментировать слухи о запрете на выезд за границу для сотрудников

В нефтяной компании "Роснефть" не стали комментировать появившиеся слухи о негласном запрете для сотрудников на выезд за границу.

Издание "Вёрстка" (внесено в реестр СМИ – иностранных агентов Минюста РФ) со ссылкой на источник в компании сообщило неофициальном запрете, который, якобы, распространяется и на ближайших родственников сотрудников. Также издание пишет, что аналогичный запрет, предположительно, существует и в "Газпроме".

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал эту информацию "глупостями". "Глупости какие. Я не буду давать комментарий и глупости комментировать", - цитирует Леонтьева "Подъем".