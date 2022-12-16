16 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев: Руководители стран НАТО в один голос поют, что не воюют с Россией, но все иначе

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев порассуждал о том, можно ли рассматривать гибридные действия НАТО против России вступлением альянса в украинский конфликт. Пост на эту тему появился в телеграм-канале политика.

По словам Медведева, руководители натовских стран "в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией", но "все-то хорошо понимают, что все иначе".

Зампред Совбеза задался вопросами о том, может ли гибридная война, де-факто объявленная России НАТО, считаться вступлением альянса в войну против РФ, и можно ли считать поставку огромного объема вооружений Украине нападением на Россию.

Медведев также риторически спрашивает, может ли Россия потенциально рассматривать в качестве законных военные цели НАТО при таком поведении стран — участниц альянса.

Теги: медведев, нато, россия



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