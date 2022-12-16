В новогодние каникулы изменится схема движения на Кольцевой линии московского метро

На Кольцевой линии метро в Москве со 2 по 7 января изменится схема движения поездов. В департаменте транспорта столичной мэрии объяснили это необходимостью обновить инфраструктуру, отвечающую за безопасность и управление движением.

"Существующая система требует обновления, для этого мы применим самые современные технологии. Без ограничений работы провести невозможно, мы проводим их в дни, когда людей в метро меньше всего", - говорится в сообщении дептранса.

После запланированных работы поезда на Кольце будут ходить чаще: в час пик будет 36 пар поездов вместо текущих 34.

Но для этого придется потерпеть. 2-4 января поезда будут ходить только против часовой стрелки, 5-7 января – только по часовой стрелке. Все станции линии при этом будут открыты, пересадки продолжат работать.