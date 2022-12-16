16 Декабря 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Инициатива несуществующего человека. Орлов рассказал, почему символы Z и V не нужно вешать на здание мэрии 

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал, почему идея украсить здание мэрии к новому году светодиодными символами Z и V не самая лучшая. 

Напомним, что с инициативой выступили местные жители, которые создали петицию. Депутат Госдумы Жанна Рябцева договорилась о встрече инициаторов и мэра, однако внезапно выяснилось, что человека, создавшего петицию, не существует.

"Я не отказываюсь встречаться ни с какими инициативными группами, и открыт к общению, но понять бы с кем? Потому что, как выяснилось, инициатор этого вопроса - это несуществующий человек. Такого студента юридической академии нет. Поэтому с кем вести этот разговор я, честно говоря, не знаю", - заявил Орлов.

Глава Екатеринбург рассказал, что все новогоднее оформление стоит на его личном контроле. Однако вопрос украшения знаковых локаций обсуждается коллегиально с партнерами мэрии.

"Здесь надо понимать, что здание администрации - это все-таки памятник. Очень сдержанно подходим ко всему, что может появиться на здании мэрии, и это требует дополнительных согласований. Это раз. Требует ресурсов, а я считаю, за счет бюджета неуместно вообще такие вещи делать. Я говорил - есть волонтерские центры - если эти ребята хотят помочь армии, то пожалуйста", - заявил градоначальник.

Алексей Орлов напомнил, что мэрия помогает мобилизованным, однако это не афиширует. В частности уже было отправлено 15 тонн гуманитарной помощи.

"Вы наверняка слышали историю про пенсионерку, которая сейчас работает в Ростове в реанимации. Ей 73 года. Я лично купил ей билет, мы договорились о месте работы, я оплатил ей аренду квартиры, потому что она занимается тем делом, которое она хотела бы делать - помогать нашим раненым бойцам. Вот это элементы патриотизма, я считаю. А не то, что афишируется. Безусловно, город поддерживает все распоряжения президента Российской Федерации, в том числе все, что касается помощи мобилизованным и участникам спецоперации", - заключил мэр.

Теги: Алексей Орлов, здание мэрии, Z и V



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