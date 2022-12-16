Челябинские ревизоры доставили в Донбасс дизельные генераторы

В рамках визита были обследованы социальные объекты города Волноваха, где работают подрядчики из Челябинской области. Стороны обсудили ход и сроки восстановительных работ.

Они передали добровольцам батальона "Южноуралец" дизельные генераторы для обеспечения бесперебойного снабжения электричеством военнослужащих.

Делегация Контрольно-счетной палаты Челябинской области во главе с главой ведомства Алексеем Лошкиным работает в Донбассе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе КСП.





