В Екатеринбурге туроператор заплатит компенсацию за отказ в перелете ребенку-инвалиду

В Екатеринбурге туроператор заплатит почти 400 тысяч рублей за нарушение прав ребенка-инвалида.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, проверка показала, что ООО "Регион Туризм" в июле этого года не исполнило договор о чартерном перелете рейсом авиакомпании "Ред Вингс" по маршруту "Екатеринбург – Актау".

"В нарушение федеральных авиационных правил, пассажиру с тремя несовершеннолетними детьми, один из которых является инвалидом, было отказано в авиаперевозке из-за нехватки мест на борту воздушного судна в связи с его заменой", - пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура направила иск о взыскании с туроператора компенсации морального вреда в пользу детей. В итоге Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга взыскал компенсацию – 260 тысяч рублей и штраф за неудовлетворение требований в досудебном порядке – 130 тысяч рублей.