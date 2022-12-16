В гостиничном комплексе Екатеринбурга сгорела баня-бочка

Минувшей ночью в одном из гостиничных комплексов Екатеринбурга произошел пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в третьем часу поступил сигнал о возгорании на улице Металлургов в уральской столице. На площади в 60 квадратных метров сгорела баня-бочка, расположенная на территории гостиничного комплекса.

В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в четвертом часу утра.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами.