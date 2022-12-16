В Перми следователи проводят проверку из-за падения снега на женщину с ребенком

В Перми следователи начали проверку из-за получения травм жительницей города при падении снега с кровли многоквартирного жилого дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.

"10 декабря 2022 года с кровли одного из жилых домов, расположенных по улице Ушакова в городе Перми, упала снежная масса на местную жительницу и коляску, в которой находился ее ребенок. После этого женщина самостоятельно обратилась в медицинское учреждение. Ребенок не пострадал", - говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. У управляющей компании, изъята документация по содержанию и текущему ремонту жилого дома. Также следователи опрашивают очевидцев, сотрудников УК, пострадавшую. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение.