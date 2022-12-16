Россияне начали экономить: потребительский спрос замедляется перед праздниками

После ноябрьского всплеска, связанного с распродажами "черной пятницы", потребительский спрос в России вновь замедлился, ситуацию не спасают даже приближающиеся праздники, на которые обычно граждане закупаются подарками и продовольствием, такой вывод можно сделать из свежих данных "Сбериндекса".

"Вторую неделю подряд наблюдается замедление темпов роста потребительских расходов. Это говорит о том, что население сместило свои расходы с начала декабря на период ноябрьских распродаж, то есть совершило запланированные покупки немного раньше", - говорится в отчете "Сбериндекса".

В первую очередь россияне стараются сэкономить на непродовольственных товарах – здесь замедление темпов роста расходов очевиднее всего.

За 5 – 11 декабря 2022 г. траты на непродовольственные товары снизились на 2,2% г/г (против +0,4% г/г за предыдущую неделю и -0,2% за ноябрь 2022 г.). Например, существенно снизились темпы роста в таких категориях непродовольственных товаров как "Одежда и обувь", "Цветы и подарки", "Ювелирные изделия".

Также сильное замедление в таких категориях как "Кафе, бары и рестораны", снижаются расходы на ж/д билеты, отели в России.