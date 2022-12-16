В суде в Челябинской области осужденный напал на конвоиров

В Карабаше Челябинской области мужчина после оглашения приговора за убийство напал на двух сотрудников полиции. Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов и побег из-под стражи, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что днем 15 декабря мужчине вынесли приговор за убийство. После его оглашения осужденный металлическим предметом нанес ранения двум сотрудникам полиции, осуществлявшим конвоирование, и выбежал из суда. Он был задержан после применения сотрудником полиции табельного оружия.

Сотрудникам полиции оказана медицинская помощь. Один из них госпитализирован. Также медицинская помощь потребовалась нападавшему.