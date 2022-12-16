В России может появиться новый праздничный день

30 декабря - день образования Советского Союза, должен быть объявлен праздничным днем.

Об этом заявил экс-председатель Совета министров СССР Николай Рыжков.

"Я считаю, надо отметить этот день. Было создано великое советское государство. Дело не в том, чтобы люди погуляли ещё один день. Главное - чтобы они помнили, что такое событие было в истории нашей страны", - сказал он.

30 декабря исполняется 100 лет с момента принятия декларации об образовании СССР, сообщает РИА "Новости".