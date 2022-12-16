Герои России получат выплаты в автоматическом режиме

В России правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки Министерства труда, которые меняют порядок назначения ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) для отдельных категорий россиян.

Как следует из проекта документа, изменения предложено внести в закон "О статусе Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы". Для этих категорий граждан с 1 января 2023 года меняется порядок назначения ЕДВ.

В настоящее время героям России и членам их семей, если сами они погибли, для получения выплат нужно обращаться в Фонд пенсионного и социального страхования, куда нужно предоставить заявление и все необходимые подтверждающие документы. Из законопроекта следует, что сведения о присвоении звания героя будут направляться органами, представляющими президенту лицо к награде. Это должно будет происходить не позднее пяти рабочих дней со дня получения звания. Если в СФР уже есть платежные реквизиты, выплаты будут приходить по ним же. В противном случае у героя или его родственников попросят заявление с реквизитами.

Согласно закону, Героям России положена ЕДВ выплата в 74 тыс. 619 руб. При этом ЕДВ можно заменить на натуральные льготы: на проезд, лечение в санаториях и т. д. В законопроекте отмечается, что после 1 января 2023 года устанавливаются новые правила: если герой не получает натуральные льготы, то выплата назначается с даты присвоения звания независимо от даты обращения с заявлением. Если герои пользуются льготами, то ЕДВ им могут назначить с первого числа, следующего за обращением месяца, причем достаточно обращения по телефону, электронной почте или через Госуслуги – отдельного заявления не нужно, сообщают "Ведомости".