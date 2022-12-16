16 Декабря 2022
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Политика В России
Фото: КП-Югра

В России разработан проект закона о мониторинге социально-экономического положения силовиков

Министерство внутренних дел России разработало проект закона, который направлен на организацию мониторинга социально-экономического и правового положения силовиков.

Инициативу одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности под руководством вице-премьера Дмитрия Григоренко. Подготовленные поправки предусматривают наделение МВД, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, Государственной фельдъегерской службы, Федеральной таможенной службы, Следственного комитета "полномочиями и новой функцией" по проведению и ежегодному анализу результатов мониторинга социально-экономического положения как действующих сотрудников, так и уволенных со службы, а также членов их семей.

Как следует из пояснительной записке к документу, его принятие "позволит организовать мониторинг как государственную систему непрерывного наблюдения и анализа основных показателей социальной защищенности сотрудников правоохранительных органов".

Закон может вступить в силу 1 января 2024 года, сообщают "Ведомости".

Теги: силовики, МВД, Росгвардия, ФСИН, МЧС, приставы, ФТС, СКР



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