В Россельхознадзоре объяснили дефицит шуб

За весь 2021 год и 11 месяцев текущего года в России было произведено более 2,5 млн шкурок пушных зверей, из которых на внешние рынки было экспортировано около 1,5 млн шкурок.

Как сообщает Роспотребнадзор, при этом страна столкнулась с резким сокращением импорта, начавшегося в 2020 год из-за эпидемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что отечественные ретейлеры столкнулись с дефицитом скандинавской норки и были вынуждены закрыть часть магазинов. Отмечается, что это связано как с ликвидацией зверохозяйств в Дании, из-за чего цены на сырье выросли от 50 до 100%, так и со свертыванием программы льготного потребительского кредитования, сообщает РБК.