16 Декабря 2022
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Общество В России
Фото: личный архив Марии Шукшиной

Мария Шукшина: Государство по-прежнему не заинтересовано в воспитании граждан

Пока мы не поймем, что культура — это тоже оружие, не менее важное, чем оружие военное, противостояние с западным миром мы будем проигрывать, считает актриса Мария Шукшина.

Долгое время государство ставило во главу угла воспитание "квалифицированных потребителей", и вот в ноябре Владимир Путин подписал указ о сохранении и укреплении духовно-нравственных ценностей, который призван создавать условия для формирования гармоничной личности, однако этим никто не занимается, ответственных нет, дорожная карта не создана, отмечает Мария Шукшина.

Но едва ли дело в том, что у государства нет инструментов — просто нет того рвения, которое было, например, во время ковид-вакцинации.

"Когда государству нужно было завакцинировать всех, в эту историю включались все ресурсы, вплоть до того, что граждан увольняли с работы, блокировали социальные карты пенсионерам, входы были по QR-кодам, в магазины не пускали без этих тряпок [масок]. Тогда заинтересованность была, а когда речь о воспитании гармоничной личности, механизмов нет, заинтересованности тоже нет", — говорит она.

Вероятно, указ постигнет та же судьба, что и утвержденную семь лет назад Стратегию воспитания до 2025 года. "Видела очереди на границе при мобилизации, почти 1 млн человек дали деру. Вот и воспитали..." — сказала Мария Шукшина на сессии Московского экономического форума "Экономика. Новая реальность — новая стратегия".

Теги: Мария Шукшина, воспитание



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