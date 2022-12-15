Минобороны: 97% российских солдат возвращаются в строй после ранений

До 97% военнослужащих, получивших ранение во время спецоперации, возвращаются в строй. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" заявил начальник главного военно-медицинского управления министерства Дмитрий Тришкин.

По его словам, эта цифра значительно выше показателя времен Великой Отечественной войны, когда на поле битвы после ранений возвращалось только 70% солдат. Оставшиеся 3% составляют военнослужащих, получивших тяжелые ранения, после которых оставаться на армейской службе не представляется возможным. Менее 1% в госпиталях умирают.

"Получили данные, что пациентов в тяжелом и крайне тяжелом состоянии в первые три месяца поступало 27%, сейчас поступает 24%. Тяжелых стало и крайне тяжелых чуть меньше. Состояние средней степени тяжести - где-то около 50%. Легких, соответственно, остаются эти цифры - порядка 20-22%", - заявил Тришкин.

На характер ранений влияет оружие, используемое противником и ход боевых действий. 70% приходится на минно-взрывные ранения, по 10% - на заболевания, пулевые и огнестрельные ранения, а также различные травмы. Аналогичные показатели фиксировались и в самом начале специальной военной операции.