15 Декабря 2022
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Политика В России За рубежом
Фото: Накануне.RU

Около 30 российских губернаторов попали под санкции США

Сразу 29 губернаторов РФ попали в санкционный список США. Как сообщает госдеп, причиной стала - реализация специальной военной операции.

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, все перечисленные главы регионов контролируют и выполняют распоряжение о призыве мужчин в рамках мобилизации.

В списке числятся:

  • губернатор Московской области Андрей Воробьев;
  • глава ЯНАО Дмитрий Артюхов;
  • губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
  • губернатор Калининградской области Антон Алиханов;
  • губернатор Липецкой области Игорь Артамонов;
  • губернатор Владимирской области Александр Авдеев;
  • губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;
  • губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;
  • губернатор Брянской области Александр Богомаз;
  • губернатор Ленобласти Александр Дрозденко;
  • губернатор Тамбовской области Максим Егоров;
  • губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
  • губернатор Ростовской области Василий Голубев;
  • губернатор Воронежской области Александр Гусев;
  • глава Башкирии Радий Хабиров;
  • губернатор Вологодской области Олег Кувшинников;
  • губернатор Тюменской области Александр Моор;
  • губернатор Новгородской области Андрей Никитин;
  • глава Якутии Айсен Николаев;
  • глава Чувашии Олег Николаев;
  • губернатор Смоленской области Алексей Островский;
  • губернатор Оренбургской области Денис Паслер;
  • губернатор Курской области Роман Старовойт;
  • губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
  • губернатор Алтайского края Виктор Томенко;
  • губернатор Новосибирской области Андрей Травников;
  • глава Коми Владимир Уйба;
  • губернатор Красноярского края Александр Усс;
  • губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Теги: губернатор, санкции, США



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