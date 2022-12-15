Около 30 российских губернаторов попали под санкции США

По словам госсекретаря Энтони Блинкена, все перечисленные главы регионов контролируют и выполняют распоряжение о призыве мужчин в рамках мобилизации.

Сразу 29 губернаторов РФ попали в санкционный список США. Как сообщает госдеп, причиной стала - реализация специальной военной операции.





