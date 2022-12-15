Около 30 российских губернаторов попали под санкции США
Сразу 29 губернаторов РФ попали в санкционный список США. Как сообщает госдеп, причиной стала - реализация специальной военной операции.
По словам госсекретаря Энтони Блинкена, все перечисленные главы регионов контролируют и выполняют распоряжение о призыве мужчин в рамках мобилизации.
В списке числятся:
- губернатор Московской области Андрей Воробьев;
- глава ЯНАО Дмитрий Артюхов;
- губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев;
- губернатор Калининградской области Антон Алиханов;
- губернатор Липецкой области Игорь Артамонов;
- губернатор Владимирской области Александр Авдеев;
- губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;
- губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров;
- губернатор Брянской области Александр Богомаз;
- губернатор Ленобласти Александр Дрозденко;
- губернатор Тамбовской области Максим Егоров;
- губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков;
- губернатор Ростовской области Василий Голубев;
- губернатор Воронежской области Александр Гусев;
- глава Башкирии Радий Хабиров;
- губернатор Вологодской области Олег Кувшинников;
- губернатор Тюменской области Александр Моор;
- губернатор Новгородской области Андрей Никитин;
- глава Якутии Айсен Николаев;
- глава Чувашии Олег Николаев;
- губернатор Смоленской области Алексей Островский;
- губернатор Оренбургской области Денис Паслер;
- губернатор Курской области Роман Старовойт;
- губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
- губернатор Алтайского края Виктор Томенко;
- губернатор Новосибирской области Андрей Травников;
- глава Коми Владимир Уйба;
- губернатор Красноярского края Александр Усс;
- губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.