В тюменской прокуратуре прокомментировали пикет раздетого мужчины у здания ведомства

В пресс-службе прокуратуры Тюменской области прокомментировали для Накануне.RU инцидент с раздетым мужчиной у здания ведомства.

Напомним, что сегодня днем жители Тюмени увидели полураздетого мужчину у здания областной прокуратуры. Неизвестный молча сидел на снегу с голым торсом. Видео было опубликовано в сообществе "ЧС Тюмень". В комментариях люди предполагают, что у человека, возможно с инвалидностью, уже сдали нервы и такого рода пикет мог показаться ему единственным способом добиться справедливости.

В пресс-службе прокуратуры заверили, что незамедлительно приняли гражданина и рассказали о причине его действий.

"Человек на видео – заявитель, который выражает несогласие с бездействием органов власти по оказанию ему социального обслуживания. Гражданин незамедлительно нами принят. Во взаимодействии с заявителем организованы дополнительные проверочные мероприятия", - рассказали в ведомстве.

Там также добавили, что прокурор области Владислав Московских взял ситуацию на личный контроль.