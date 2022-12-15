15 Декабря 2022
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Текслер потребовал обеспечить безопасность новогодних утренников и массовых мероприятий

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседание региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям потребовал обеспечить безопасность детских утренников и массовых мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В области пройдет свыше 1,5 тыс. новогодних детских мероприятий, в том числе во всех муниципалитетах пройдут "«Рождественские елки губернатора" для 12 тыс. детей.

Также глава региона напомнил, что есть договоренность не проводить организованные органами власти и организациями фейерверки и салюты. "Прошу глав, полицию, главное управление МЧС проконтролировать, чтобы не было таких мероприятий", - подчеркнул он.

Теги: Алексей Текслер, новый год, безопасность, салют,



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