15 Декабря 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Жителям присоединенных территорий предоставят ипотеку под 2% на квартиры в новостройках

Президент России Владимир Путин предложил предоставлять ипотеку на квартиры в новостройках для жителей новых регионов России по ставке в 2% годовых.

На заседании Совета по стратегическому развитию глава государства сообщил о масштабных планах в госполитике. По наполнению его речь очень напоминала послание Федеральному собранию, которого (в соответствии с Конституцией) ждут парламент и россияне.

Путин заявил, что "один из безусловных приоритетов в России — строительство жилья и улучшений жилищных условий граждан".

"После скачков ипотечной ставки в апреле-марте до 12%, по моему поручению льготная ставка по ипотеке снизилась до 7%. Такая ставка будет до 31 декабря текущего года. Мы будем сворачивать действие льготной ипотеки, но будем делать это плавно. Она будет продлена до июля 2024 года, при этом ставка будет чуть повыше — 8%", - пообещал президент.

Теги: новостройки, ипотека, присоединенные территории



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