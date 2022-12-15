В центре Нижнего Тагила появится бесплатный 120-метровый каток

В центре Нижнего Тагила приступили к заливке 120-метрового катка у главной елки. Проехаться по проспекту Строителей можно будет совершенно бесплатно, а новогоднего настроения добавит декоративная подсветка, смонтированная подо льдом.

"Катание, конечно, будет бесплатным, многие спрашивают про это. Делаем по просьбам жителей и для них. По опросам из всех новогодних фишек тагильчане выбрали именно большой каток", - написал глава города Владислав Пинаев на своей странице во "ВКонтакте".

Напомним, что новогодний городок в Нижнем Тагиле обойдется почти в 11,5 млн рублей. В соответствии с техзаданием, приемка-сдача готового объекта состоится 25 декабря. В этом году темой главного новогоднего городка Нижнего Тагила будут герои российских и советских мультфильмов. Внутри построят 9-метровый ледяной торт. Ранее сообщалось, что в нынешний Новый год тагильчане не увидят праздничный салют, организованный городом.