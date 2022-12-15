В Челябинске бывшего полицейского осудили за взятку от представителя похоронного агентства

В Челябинске бывшего сотрудника полиции приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно со штрафом в 58 тыс. рублей за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, он получил более 14 тысяч рублей от представителя похоронного агентства за предоставление данных об умерших гражданах.

По решению суда ему запрещено занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти и административно-хозяйственных полномочий, на 3 года.