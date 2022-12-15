15 Декабря 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото:izvestia.ru

В мэрии Перми заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам

В администрации Перми подтвердили проведение следственных действий в отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева, передает корреспондент Накануне.RU.

"Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнули в мэрии.

По неофициальной информации, следственные действия проводились в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике.

Теги: следственные мероприятия, обыск, администрация дзержинского района



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Ранее 15.12.2022 11:09 Мск СМИ: В администрации Дзержинского района Перми проходят следственные мероприятия


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