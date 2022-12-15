В мэрии Перми заявили, что оказывают содействие правоохранительным органам
В администрации Перми подтвердили проведение следственных действий в отношении первого заместителя главы администрации Дзержинского района Николая Ракинцева, передает корреспондент Накануне.RU.
"Администрация Перми оказывает необходимое содействие сотрудникам правоохранительных органов", - подчеркнули в мэрии.
По неофициальной информации, следственные действия проводились в рамках расследования, связанного с подрядами по дорожной тематике.