В Челябинске санитарка лишилась 3 млн рублей, решив заработать на инвестициях

В Челябинске женщина перевела мошенникам 3 млн рублей, решив заработать на инвестициях. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

женщина работает санитаркой в медицинском учреждении. Она увидела рекламу в Интернете об инвестировании денежных средств путем приобретения акций известной компании на трейдинговой бирже. Женщина перешла на сайт, заполнила анкету, указав свои персональные и контактные данные.

В этот же день ей позвонил "финансовый консультант" и озвучил условия инвестирования, а также предложил внести первоначальный взнос. Потерпевшая перевела 18 тыс. рублей.

После этого она оформила два кредита на общую сумму около 3 млн рублей и перевела деньги на указанный счет. Не получив прибыли, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.